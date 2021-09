Youth League / Inter-Real Madrid, pagelle: muro Rovida, Nunziatini già punto fermo

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Real Madrid, prima gara del girone F di Youth League: prova di carattere dei nerazzurri

Fabio Alampi

Prova di carattere per l'Inter di Chivu, che soffre, va sotto contro il Real Madrid, ma ci crede fino all'ultimo e trova il pareggio in pieno recupero con Nunziatini, al primo gol in nerazzurro. Comincia così con un 1-1 casalingo il cammino in Youth League della Primavera interista.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Rovida 7 Sul gol del real Madrid non può nulla. Compie almeno tre interventi decisivi, limita il passivo e dimostra di potersi meritare una maglia da titolare.

Zanotti 6,5 Limita le sue sgroppate offensive, badando a non lasciare scoperta la difesa. Nei minuti finali partecipa all'arrembaggio nerazzurro.

Hoti 6 Doveva riscattare la pessima prova offerta contro la Fiorentina, e ci riesce pur con qualche insicurezza.

Fontanarosa 7 Leader della difesa, guida i compagni e fa sentire tutta la sua personalità. Ingaggia un duello ruvido con Salazar, e ne esce vincitore.

Carboni 6,5 Peter è un cliente scomodo: costretto a una partita difensiva, si applica e dimostra progressi in copertura. Nel finale ha ancora gamba per attaccare.

Fabbian 5,5 Non la sua giornata migliore, nel primo tempo non si vede mai. Cresce nella ripresa, dimostra carattere e determinazione quando le energie stanno finendo.

Cecchini Muller 5 Fatica a trovare la posizione, non fa filtro e non detta i tempi della manovra. Rimandato. (dal 29' st Sangalli 6,5 Il suo ingresso porta concretezza e solidità in mezzo al campo)

Nunziatini 7 Arrivato a Milano questa estate, inserito in squadra in ritardo (avendo iniziato la preparazione con i "grandi"), ma è già un punto fermo: soffre il palleggio del Real Madrid ma non affonda, e nel finale si regala la gioia del primo gol in nerazzurro, tanto bello quanto importante. Non poteva scegliere modo e avversario migliore.

Peschetola 5,5 Partita di sacrificio, non riesce ad accendere la luce. (dal 15' st Casadei 6 Non fa nula di eccezionale, ma il suo ingresso consente all'Inter di guadagnare campo. Il suo rientro in piena forma sarà fondamentale)

Jurgens 5,5 Prova qualche accelerazione, ma non crea nulla di concreto. (dal 29' st Owusu sv)

Abiuso 6 Lotta come un leone in mezzo ai due centrali del Real Madrid, ma non ha occasioni per rendersi pericoloso. (dal 44' st Sarr sv)

Chivu 6,5 La squadra soffre il palleggio del Real Madrid, ma non molla mai: un merito. Difesa più solida dopo le incertezze delle prime due giornate di campionato, ma oggi attacco spuntato: coperta troppo corta.