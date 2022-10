Youth League, pagelle Barcellona-Inter: Zanotti inesauribile, Andersen non trema

Le pagelle di Fcinter1908 su Barcellona-Inter, quarta giornata del girone C di Youth League: buona prova dei ragazzi di Chivu

Fabio Alampi

L'Inter di Chivu esce sconfitta per 2-0 dal confronto con il Barcellona nonostante una buona prestazione, rimandando alle ultime due sfide di Youth League il discorso qualificazione al prossimo turno.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Calligaris 6,5 Può poco o nulla sui due gol del Barcellona, si distingue per una gran parata su Barbera nella ripresa.

Guercio 6 Bada più alla sostanza che allo stile, ed è la cosa giusta da fare.

Stabile 5,5 Il più incerto del terzetto difensivo, qualche sbavatura di troppo soprattutto nel primo tempo.

Fontanarosa 6,5 Sfrutta la sua esperienza per cavarsela senza grandi affanni, al cospetto di avevrsari tutt'altro che semplici.

Zanotti 7 Il suo rientro si sente: fondamentale per questa squadra per intensità, concentrazione e personalità. Inesauribile sulla destra.

Andersen 7 Le sfide internazionali non sono una novità per lui e si vede: non trema di fronte ai centrocampisti catalani e accetta la sfida sia sul piano del palleggio che del dinamismo. Chiude e riparte, si sdoppia in entrambe le fasi di gioco.(dal 23' st Kamate 6 Ha una grandissima occasione nel finale, sfiora il palo)

Bonavita 6 Deve pensare più a contenere che a costruire, si applica. (dal 23' st Grygar 6 Entra e si piazza in mezzo al campo)

Di Maggio 6,5 Motorino instancabile, si allarga spesso e volentieri sulla sinistra dove dialoga con Pelamatti e Zefi. Dà tutto quello che ha fin quando resta in campo. (dal 34' st Martini sv)

Pelamatti 6 Avanti e indietro sulla sinistra, si dà molto da fare anche in fase difensiva.

Esposito 5,5 Lotta come al solito come un leone in mezzo ai centrali avversari, ma non riesce mai a liberarsi per la conclusione. (dal 23' st Iliev 6 Poche chance per farsi vedere, ma rientro importante)

Zefi 6 Qualche spunto interessante, gioca soprattutto sul centro-sinistra e cerca sempre il dribbling. Ha voglia di stupire e si vede, ma a volte esagera. (dal 37' st Quieto sv)

Chivu 6,5 Il passaggio al 3-5-2 sembra la mossa giusta anche per il futuro: difesa più compatta, ripartenze, aggressività. E i recuperi di gente come Grygar e Iliev, oltre che di Zanotti, non possono che far bene al gruppo.