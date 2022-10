Youth League, pagelle Inter-Barcellona: Fontanarosa ultimo ad arrendersi, blackout Chivu

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Barcellona: nerazzurri travolti dai catalani, non si salva quasi nessuno

Fabio Alampi

L'uragano Barcellona si abbatte sull'Inter: la Primavera nerazzurra viene travolta dai coetanei catalani, che si impongono con un clamoroso 1-6.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Barcellona:

Calligaris 6 Può solo raccogliere i palloni in fondo alla rete.

Martini 5 Schierato nell'inedita posizione di terzino destro, viene puntato e sistematicamente saltato da Alarcon.

Stante 4,5

Fontanarosa 6,5 Il migliore, al di là del rigore trasformato nel finale: mette una pezza dove può, va in soccorso dei compagni più in difficoltà e onora la fascia di capitano fino all'ultimo.

Pelamatti 5,5 Prova a limitare come può gli attacchi del Barcellona, ma si rivela impresa ardua. Qualche timido segnale a inizio ripresa, ma serve a poco.

Andersen 5 Il suo diretto avversario, unai, va al tiro 4 volte nei primi 10 minuti: basta questo per spiegare la sua partita. (dal 37' st Di Maggio sv)

Bonavita 5 Travolto dal dinamismo e dal palleggio dei centrocampisti del Barcellona. (dal 34' pt Stankovic 5 Non riesce ad arginare il fraseggio catalano)

Kamate 5,5 Gli avversari vanno il doppio, li rincorre senza ottenere qualcosa. La traversa gli nega la gioia del gol.

Owusu 5 In confusione per le richieste tattiche di Chivu: esterno destro in fase difensiva, trequartista centrale quando l'Inter attacca. Non trova mai la posizione. (dal 34' pt Zefi 6 L'esordio assoluto in Primavera se lo aspettava sicuramente diverso. Nel finale, tuttavia, regala alcuni strappi che lasciano ben sperare per il futuro: conquista il rigore e si mette in mostra con qualche bel dribbling)

Curatolo 6 Lotta come un leone, insegue qualsiasi avversario e sfiora anche il gol, ma Fernandez salva sulla linea. (dal 28' st Sarr sv)

Esposito 5,5 Pomeriggio difficilissimo: riceve solo palloni sporchi e difficili da controllare, prova a far salire la squadra ma non trova collaborazione. (dal 1' st Stabile 5,5 Può far poco con la squadra in inferiorità numerica e sotto di 3 reti, viene travolto anche lui)

Chivu 4 Sconfitta pesantissima, nel punteggio e per come è arrivata: le assenze e l'intero secondo tempo giocato in 10 non possono bastare come scuse. Prendere due gol su calcio piazzato dopo meno di 20 minuti è inaccettabile. Cambia due uomini dopo mezz'ora, ammettendo di fatto di aver sbagliato la formazione iniziale. Un sola successo in 9 gare ufficiali: nel settore giovanile l'importante non è vincere, e lo ripete sempre, ma i numeri ora si fanno pesanti.