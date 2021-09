Zamorano: “Nel 1998 abbiamo vinto Uefa e scudetto. La Juve ha rubato ed è emerso che…”

A quattro giorni da Inter-Real Madrid, Ivan Zamorano ha parlato della gara e non solo. L'ex nerazzurro ricorda pure la stagione 1997/98

Gianni Pampinella

A quattro giorni da Inter-Real Madrid, Ivan Zamorano ha parlato della gara in una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. L'ex attaccante non si è limitato a parlare della partita di mercoledì, ma ha fatto un tuffo nel passato ricordando la sua esperienza prima al Real e poi all'Inter.

"Ho il cuore diviso come lo scorso anno. Se i quattro anni al Madrid sono stati meravigliosi, quelli all'Inter non sono stati da meno. L'Inter era una squadra molto sudamericana, tutto ruotava intorno all'allegria, agli scherzi. Le due squadre devono passare come prima e seconda. Sono i favoriti. Il mio cuore chiede il pareggio nelle due partite, ma la mia mente dice che il Real vincerà al Bernabéu e l'Inter a San Siro. E voglio anche, e credo, che entrambe lotteranno per il campionato".

Cosa hai pensato quando Valdano ti ha detto che al Real non ti volevano?

"Jorge voleva che trovassi una squadra. Aveva un'altra visione di quel Real Madrid. In quel momento ho dimostrato a me stesso che in quella avversità potevo trovare un'opportunità sportiva e di vita. Volevo solo restare al Real Madrid. Le sue parole sono state una sfida con me stesso che avrei potuto giocare ed è così che ho voluto mostrargli dal primo allenamento in precampionato a Nyon, in Svizzera...".

Poi sei approdato all'Inter

"La differenza con quello che è successo al Real Madrid è che all'Inter nessuno mi ha detto che dovevo andare via. Mi hanno detto che ero ancora in una rosa che includeva i migliori giocatori del mondo, almeno uno era Ronaldo. Da calciatore potevo sbagliare, ma avevo qualcosa di molto importante: la mia forza mentale, il mio carattere, la mia personalità. Quella era una squadra straordinaria con Baggio, con Recoba, con Vieri... e ovviamente con Ronaldo. Ho capito che dovevo impegnarmi il doppio per giocare ed è quello che ho fatto. Ho scelto la strada giusta, che era quella della fatica, alla fine ho finito per giocare. In tutte le squadre che ho affrontato ero considerato un guerriero ed è quello che ero. Ha lottato più di chiunque altro per poter giocare. Quell'anno vincemmo la Coppa Uefa contro la Lazio a Parigi e segnai il primo gol. Abbiamo vinto anche lo 'scudetto', anche se la Juventus ce lo ha rubato. Poi è venuto fuori il tempo che in quella partita decisiva l'arbitro è stato comprato...".

E nel tuo terzo anno, il secondo di Ronaldo, gli hai lasciato 9 e hai inventato 1+8. Come è successo?

"Quando è arrivato Ronaldo, tutti davano per scontato che dovevo lasciare il '9' al migliore del mondo e io non ho avuto problemi. Ho parlato con Mazzola, che era il direttore sportivo del club e anche con Moratti, il presidente. Gli ho detto, lasciami un altro anno il '9' e te lo darò il prossimo. Hanno capito la posizione e Ronaldo ha messo il '10'. Non volevo il '10'. Mi sembrava il numero del più grande e che non ero degno di portarlo. Inoltre, il nove è stato mio per tutta la vita".

Il momento di lasciare la '9' è stato molto traumatico?

"Quando è arrivato mi è venuto in mente di mettere insieme due numeri sulla maglia che avrebbero sommato il nove. Ma chi ha pensato al segno '+' era Mazzola. Il club ha chiesto il permesso alla Federazione e ce l'hanno concesso. All'inizio, io stesso ho messo il segno tra 1 e 8 con un pezzo di stoffa bianca, ma dopo alcune partite, mi hanno inviato delle magliette con il '+' aggiunto, che era molto meglio della mia ricetta fatta in casa. E quella maglia è diventata la maglia più venduta di tutto il calcio italiano".

(AS)