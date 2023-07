Zanetti: “Frattesi e Thuram volevano l’Inter. Onana? Normale ci siano richieste. Bastoni…”

Frattesi

"Siamo felici per l'arrivo di Frattesi, perché è un giovane molto importante e di sicuro ci darà una grandissima mano. Prima di tutto volevo ringraziare Brozovic, D'Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Bellanova. Tutti giocatori che hanno fatto tanto per noi. Per quanto riguarda la squadra che stiamo costruendo, l'ottica è acquisire giocatori funzionali, che il nostro mister Inzaghi abbia giocatori importanti e che possano essere all'altezza di un club come il nostro".