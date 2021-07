Zanetti: “Lautaro? Big sono sempre cercati ma è felice all’Inter. Mancini è stato grande”

Il vicepresidente dell'Inter ha parlato delle vittoria di Argentina e Coppa Italia e anche dell'attaccante nerazzurro

Andrea Della Sala

Intervistato dalla tv argentina Canal Ip, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato delle vittoria di Argentina e Coppa Italia e anche dell'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez:

TROFEI - "Sono molto contento per la vittoria dell'Argentina e anche per l'Italia, ci sono tre ragazzi nostri lì. È stato un bel fine settimana. Grande trionfo dell'Argentina, molto felice per i ragazzi, per lo staff tecnico: Scaloni, Samuel, Ayala. No era facile vincere al Maracanà contro il Brasile. Ho visto la felicità del nostro capitano, il nostro simbolo, Messi. Sono molto felice per lui".

ARGENTINA - "L'ho vista con tanta ansia, sappiamo cosa significa essere a un passo dalla gloria. Non era facile perché il Brasile ha grandi giocatori. E vincere al Maracanà non capita tutti i giorni. C'era tanta chimica da parte dei giocatori, è servita tanta concentrazione fino alla fine, ho visto un'Argentina molto solida contro un Brasile che non ha creato pericoli. Scaloni ha dato fiducia a questo gruppo di giocatori, un mix di esperienza e giocatori giovani. Tutti hanno fatto un grande sforzo, non era facile a causa di questa pandemia. Hanno vinto il titolo meritatamente".

MESSI - "È sempre andato migliorando. Come persona ora è molto maturo, è il leader, il capitano. Nessuno più di lui voleva questa notte, la sognava da tempo. Tutti i giocatori hanno risposto al meglio. Di Maria è entrato bene con la Colombia, ha cambiato la partita. Sono felice per lui, ha sofferto tanto per le critiche, ma insistendo su quello che poteva dare ha dimostrato ancora una volta la sua classe e il gol della finale mi ha reso molto felice".

SCALONI - In pochi credevano in Scaloni quando è arrivato, era un momento molto difficile. Si è assunto questa responsabilità e ha lavorato umilmente. Io conosco bene il suo staff, lavorano di nascosto, ma il lavoro loro è stato importante. Se lo sono meritato e sono felice per Scaloni. Il lavoro prima o poi paga. Lo staff ha ricevuto una giusta ricompensa.

DE PAUL - Ha fatto un grandissimo torneo. Il migliore in campo, è stato molto importante per l'Argentina. Non è una novità per me, perché lo vedo tutte le domeniche nel calcio italiano. Ha avuto una grande crescita, una maturità che gli permette di essere un giocatore riconosciuto da tutti. Inter? Non si può mai sapere in futuro. Sicuramente è un giocatore per un grande club e l'Inter è un grande club

LAUTARO - Ci siamo messaggiati con Lauti, sono molto felice per aver avuto la possibilità di essere il 9 dell'Argentina e di avere vinto questo trofeo. Ho visto come lavora, come si comporta dentro e fuori dal campo. Dopo aver vinto il campionato con l'Inter era molto eccitato per questa Coppa America. Chiamate da altri club? Succede con tutti i grandi giocatori, ci sono altri club importanti che si interessano. Ora è un giocatore, è molto felice e fa parte della nostra squadra.

ESTERNI - Montiel e Molina hanno fatto bene in questa Coppa America. Tutti e due hanno risposto nella miglior maniera, grazie a un grande lavoro difensivo e del centrocampo il Brasile non ha creato pericoli. Possono essere il presente e il futuro della Nazionale argentina.

CRITICHE - Il desiderio di giocare per la Seleccion è sempre più forte delle critiche. Se uno non ha niente di cui rimpiangere, le critiche scivolano via. Con l'impegno si supera tutto. Difficile quando non si è convocati. L'importante è che uno è tranquillo con se stesso, che ha fatto di tutto per esserci. Il calcio insegna che sono cose che possono succedere, bisogna guardare avanti.

COPPA AMERICA - Non è facile vincere in Brasile, questo trofeo ha un valore importante. Questa per come è arrivata è la più importante. Questa vittoria può essere l'inizio di un cammino importante per arrivare al Mondiale.

BOTINERO - Ho tre ristoranti in Italia e ho magliette di Messi, Maradona, Pelé, Neymar, Batistuta. Anche le scarpe. Sono parte della storia del calcio mondiale. Sono bellissimi ricordi. Le scarpette a cui sono più affezionato sono quelle della finale del 2010 con l'inter, il momento migliore della mia carriera. Fanno parte della storia dell'Inter e del calcio mondiale.

MANCINI - "L'Italia ha fatto benissimo. Dopo essere stata eliminata, ha fatto un grande lavoro con Mancini. Ha avuto fiducia in un gruppo, giocatori giovani e di esperienza, di grande qualità e hanno meritato l'Europeo. L'Inghilterra ha fatto poco per vincere questa partita.