Zanetti: “Maradona unico per quello che ha fatto. Ci ha trasmesso l’amore per il calcio”

L’Inter si gioca parecchio stasera nella sfida contro il Real Madrid. Il passaggio agli ottavi di Champions League passa anche dalla sfida di questa sera a San Siro. Prima della delicata gara a Sky Sport ha parlato il vicepresidente dell’Inter Zanetti della scomparsa di Maradona:

“Diego è unico per tutto quello che ha fatto, per come ci ha reso felice. Io ancora non ci credo, come tutti gli argentini. Diego se n’è andato, tristezza per tutti quelli che amano questo sport. Avevo 13 anni, uno dei momenti più bella della mia vita nel vedere l’Argentina campione del mondo. Una grandissima felicità. Diego ci ha trasmesso questo amore per questo sport. Ha rappresentato per tutto il mondo l’essenza del calcio”.