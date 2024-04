Zanetti: “Ora i ragazzi non si rendono conto: ma in futuro capiranno di aver scritto la storia”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la conquista del 20esimo scudetto: "Conosco questo gruppo e i suoi valori, questi ragazzi hanno fatto una cosa straordinaria. Tutto meritato, l'hanno dimostrato ogni partita. Dall'inizio i ragazzi hanno avuto la consapevolezza di fare qualcosa di importante: hanno superato ogni difficoltà, il divario dal Milan lo dimostra. Hanno scritto una pagina importante nella storia del club. Dove colloco questo scudetto? In una classifica importante perché è stato un lavoro straordinario: volevamo dimostrare di essere i più forti. Poi vincerlo in un derby, in questa atmosfera: i ragazzi non se ne rendono conto adesso, quando passeranno gli anni ricorderanno la storia e vedranno che hanno scritto loro la seconda stella. Inzaghi è stato bravo a far funzionare il centrocampo: questo spirito si è visto dall'inizio ed è stato la dimostrazione della vittoria. E' una vittoria di tutti, di chi va in campo e chi è fuori: c'è coesione in tutte le parti, i tifosi sono stati straordinari. L'unico modo per vincere è questo, che tutti vadano nella stessa direzione".