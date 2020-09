Inter, risposta di Zanetti a Conte: “Grazie mister, un piacere essere al vostro fianco”

La vita è così. Il calcio, che ne è la sua metafora, è così. Anni da rivali e poi scoppia il feeling quando ci si trova dalla stessa parte.

È quello che dimostra il rapporto tra Conte e Zanetti. L’allenatore dell’Inter ha scritto un post per il vicepresidente sul suo profilo Instagram. Lo ha aperto da poco e tra le prime foto postate, il tecnico ne ha inserito una con l’ex capitano nerazzurro.

Lui, ex capitano della Juve lo ha affrontato tante volte da avversario, ma ora è arrivato all’Inter dove Zanetti è di casa. Pupi è molto vicino a lui e alla squadra e l’allenatore lo ha sottolineato in un post definendolo leggenda. Dopo le sue parole è arrivata la risposta di Javier che ha scritto: “Grazie, mister. Un piacere per me essere sempre al vostro fianco. Forza Inter”.

Una frase che lui pronuncia da tutta una vita. E che Conte sta imparando a fare sua.