Inter, Zanetti: “Il sorteggio di EL? Rispettiamo tutti. Dobbiamo prepararci al meglio”

Si sono conclusi i sorteggi di Europa League che, tra le squadre italiane impegnate, vede anche l‘Inter di Antonio Conte. Negli ottavi di finale, i nerazzurri affronteranno il Getafe in gara secca in Germania il 5 o il 6 agosto. Qualora dovessero superare il turno, si troverebbero di fronte la vincente tra Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers. Insomma, un cammino difficile, ma non impossibile. E’ il concetto espresso ai canali ufficiali UEFA anche dal vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che ha detto:

“Credo che, a questo punto, tutte le squadre sono difficili da affrontare. E per questo dobbiamo rispettare tutti e prepararci al meglio“.