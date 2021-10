Zanetti: “Stadio? Spero si arrivi a una conclusione, è già passato un po’ di tempo”

Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, interpellato a margine di un evento nella sede del Consiglio regionale della Lombardia

Del progetto per realizzare il nuovo stadio di San Siro, a Milano, "ne stanno parlando il sindaco con le persone competenti. Speriamo che si arrivi a una conclusione, perché é già passato un po' di tempo". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, interpellato a margine di un evento nella sede del Consiglio regionale della Lombardia. Per Zanetti, "di sicuro le persone che stanno seguendo il progetto stadio insieme al sindaco troveranno la formula migliore per poter continuare". (ANSA).