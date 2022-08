Zazzaroni: “Acerbi? L’Inter lo farà: ma come fai a lavorare con questa proprietà?”

Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato così la sconfitta con la Lazio da parte dell'Inter: "Inzaghi non ha sbagliato i cambi, ha avuto calciatori nella prima parte della partita in difficoltà: Lukaku non ha giocato. Quando lui mette Darmian, non mette uno qualunque: i cambi buoni li ha fatti Sarri aumentando la qualità. Gagliardini? Inzaghi conosce bene Milinkovic, ha l'idea che mettendolo in difficoltà, metti in difficoltà la Lazio. Io ho visto Conte con Nottingham, tutti dietro e ha vinto con due contropiedi. Con Lukaku devi giocare così. Acerbi? Vedrete che lo farà. Ma lavorare così con una proprietà, come fai? Vedrete che lo farà: Inzaghi si lamenterà e lo farà".