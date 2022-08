Inter, no di Zhang Acerbi: “Non facile per i dirigenti nascondere lo stupore”

"Non è stato semplice, per i dirigenti, nascondere lo stupore. Non era mai capitato infatti, nell’era Zhang, che il presidente dicesse no a un’operazione in prestito gratuito, dunque senza alcun impegno dal punto di vista finanziario per l’Inter, se non il pagamento dell’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti. Si parla di Acerbi, ovviamente. Al cui arrivo in nerazzurro, come raccontato nei giorni scorsi, mancava giusto l’ultimo ok societario. Passaggio apparentemente banale ma che banale non si è rivelato. Zhang ha detto no. E il no, va chiarito, non è riferito al difensore della Lazio. Il presidente ha comunicato all’a.d. Marotta e al d.s. Ausilio che non c’è spazio in assoluto per un altro arrivo in organico, considerato l’attuale monte ingaggi", spiega La Gazzetta dello Sport.