Zazzaroni: “Conte all’Inter che perderà Brozovic, Dumfries e Skriniar? Riflettano prima di…”

Il giornalista ha parlato del futuro di Antonio Conte. Il tecnico, sempre più lontano dal Tottenham, è stato accostato anche all'Inter

Gianni Pampinella

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Antonio Conte. Il tecnico, sempre più lontano dal Tottenham, è stato accostato a diversi club italiani, tra cui anche l'Inter. "Conte alla Roma è una sciocchezza. C’è un settlement agreement terrificante, con il club giallorosso che perderà Abraham e Ibanez. Mourinho ha ancora un anno di contratto a 10-12 milioni lordi. Parliamo del più grande allenatore della storia, se va via è per scelta sua. Non credo che la Roma sia nelle condizioni di realizzare un’operazione stile Conte".

"Non c’è più sintonia tra la proprietà del Tottenham e Conte. Lui ha detto una verità, anche se in modo forte. Il Tottenham in venti anni non ha vinto niente, bruciando anche altri allenatori come Espirito Santo, Pochettino e Mourinho. Non è il Manchester United: ha prestigio, ma con le sue difficoltà. E Conte le ha incontrare tutte queste difficoltà. Lui desidera sempre migliorare, ma il mercato è stato quello che è. Ora auguro a Conte un anno sabbatico e spero che le voci su Inter e Juventus siano solo speculazioni o supposizioni giornalistiche".

"L’Inter non ha mai cercato Conte e lui ha lasciato l’Inter perché convinto che non ci fosse la possibilità di migliorare. Perché dovrebbe tornare? Per disperazione? In un’Inter che perderà Brozovic, Dumfries e Skriniar. Ogni tanto bisognerebbe riflettere prima di scrivere. Allegri ha fatto molto male in Champions, ma in campionato la situazione è opposta. Il signor Allegri costa ancora 28 milioni di euro. Non credo che la Juventus voglia pagare quei soldi per prendere Conte".

(tuttojuve.com)