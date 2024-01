Zazzaroni: “Inter più forte, ma vorrei vedere una partita in cui gli arbitri non incidono”

In studio a Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta la vittoria dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana

In studio a Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta la vittoria dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana. “Non avevo dubbi che vincesse l’Inter, mi è spiaciuta la dinamica. È cambiato radicalmente il Napoli in un anno. Vorrei vedere una partita in cui gli arbitri non incidono, una. L’Inter è più forte, ma Mazzarri ha dovuto cambiare tutta la squadra dopo il rosso. Sembrava quasi inevitabile che vincessero i nerazzurri, Lautaro fa paura ogni volta che ha il pallone. Mazzarri ha reagito malissimo e ha sbagliato, attenzione.