Inter, Hjulmand piace molto. Asllani anche: Empoli di fronte a questa decisione

Continua in casa Inter la ricerca del vice Brozovic ideale in vista della prossima stagione. Sono diversi i nomi giovani sul taccuino della dirigenza nerazzurra, come Morten Hjulmand del Lecce e Kristjan Asllani dell'Empoli. Ed entrambi, come spiega La Gazzetta dello Sport, possono diventare obiettivi sempre più concreti in estate: "Se il Lecce volesse, potrebbe fare una grande plusvalenza: potrebbero arrivare offerte da 10 milioni, magari la richiesta sarà superiore. Nelle ultime settimane Morten è stato seguito anche da Inter e Juve, piace molto. E la decisione dovrà essere più o meno come quella dell’Empoli per Asllani: cederlo ma tenerlo per un’altra stagione, il ragazzo sarebbe subito all’altezza della Serie A; aspettare in modo da far lievitare la valutazione".