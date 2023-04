Zenga: “Inter, magia Europa: successe anche a me e vi spiego. E cito un giocatore”

In collegamento a Sky Sport, l’ex portiere Walter Zenga ha parlato così della vittoria dell’Inter per 2-0 a Lisbona e non soltanto: “La magia dell’Europa, ci sono passato nel 93/94 vincendo la Uefa, vincemmo 9 partite quell’anno su 12. Ne perdemmo 14 in campionato, ho subito 45 gol. In Uefa 10 in 12 partite, di cui 3 a Cipro. In Serie A pensi di aver sempre tempo per recuperare, in Europa sai che sono partite da dentro o fuori, viene fuori il carattere, questa è per me la differenza. Ci sono queste annate che vanno così a volte, queste similitudini.