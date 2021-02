Zenga: “Inter sparata verso lo scudetto. Conte obbligato a vincere e lo farà”

La vittoria nel derby ha proiettato i nerazzurri a +4 sulla seconda: per l'ex portiere è un chiaro segnale in ottica scudetto

Si è parlato inevitabilmente anche della lotta scudetto negli studi di Pressing. Walter Zenga, in collegamento da Dubai, non ha dubbi sulla vincitrice del campionato: "Conte è stato bravo a compattare il gruppo e seguire un determinato tipo di percorso dopo essere uscito dalla Champions. Per una serie di situazioni ora è obbligato a vincere il campionato e lo vincerà. L'Inter sta andando sparata verso lo scudetto e non avere l'impegno infrasettimanale è importantissimo".