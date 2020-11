Inter, nuovo ingresso in società. Dal Dortmund arriva Zerber: “Non vedo l’ora di…”

Nuovo ingresso nella dirigenza dell’Inter. Dal Borussia Dortmund, infatti, entra a far parte del managment nerazzurro anche Matthias Zerber, 44 anni, di cui 24 passati all’interno del club giallonero e attualmente amministratore delegato di BVB Merchandising GmbH.

Queste le sue dichiarazioni al podcast ufficiale della società tedesca:

“Qui ho incontrato persone fantastiche, con le quali sono molto legato. Di conseguenza, ovviamente, ho più di una lacrima negli occhi quando penso che questo tempo stia per finire. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di affrontare il compito che mi attende. Mio nonno era già alla Rote Erde per guardare il calcio e subito dopo l’apertura del Westfalenstadion aveva un abbonamento stagionale. Tutti i suoi figli erano anche abbonati. Quindi sono cresciuto con il BVB“.

(Fonte: bvb.de)