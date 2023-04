Inter, Zhang alleato numero uno di Inzaghi. TS: “Traghettatore? Mai preso in considerazione”

"In questo momento il sostegno più forte per Simone Inzaghi in casa Inter è rappresentato da Steven Zhang. Il presidente nerazzurro non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di cambiare l’allenatore prima della fine della stagione. Ci sono ancora troppi obiettivi da raggiungere per pensare a un traghettatore, che in questo momento avrebbe soprattutto le sembianze di Cristian Chivu, tecnico della Primavera, alle prese con un’annata non entusiasmante", analizza Tuttosport.

"È troppo presto per fare bilanci anticipati, secondo Zhang. Il manager di Nanchino chiede a tutte le componenti interiste di compattarsi al massimo in vista di questi impegni delicati per reagire a una fase molto delicata, a causa del numero troppo alto di sconfitte in campionato. Più che la ricerca di un colpevole, occorre affrontare queste sfide con la massima coesione. I conti saranno fatti alla fine. Zhang non dimentica che questa è una stagione atipica: era stato messo in preventivo un andamento anomalo con la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Senza dimenticare che è stato soprattutto Zhang a spingere per il prolungamento al 30 giugno 2024 con ritocco dell’ingaggio di Inzaghi al termine della scorsa annata", riporta il quotidiano.