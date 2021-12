Inter, a gennaio chiuso il rifinanziamento del bond. Zhang fissa l’obiettivo ‘tripletino’

Novità in arrivo nel nuovo anno sul fronte finanziario, intanto il presidente dell'Inter guarda oltre alla seconda stella

"Lo scudetto di maggio l’ha portato ad essere il presidente più giovane a vincere nella storia nerazzurra, oltre che la prima proprietà straniera a farlo in Italia. A 30 anni però si diventa grandi. Si può fissare un traguardo anche più ambizioso: non solo la seconda stella, ma pure la Supercoppa e la Coppa Italia. Chiamarlo tripletino sarebbe quasi offensivo e riduttivo, ma certo è un tris che ad Appiano tutti hanno ben chiaro in testa, pure se nessuno ha voglia di nominarlo. L’autostima cresciuta a dismisura nel gruppo di Inzaghi ha coinvolto tutti. Zhang ha capito di aver un vantaggio cospicuo sulla concorrenza italiana. E che il modello di società sostenibile, di fatto in autofinanziamento, può andar d’accordo con una società vincente anche sul piano sportivo. A gennaio, tra l’altro, sarà chiusa l’operazione di rifinanziamento del bond. È un fine anno diverso, rispetto a quello di 12 mesi fa", riporta La Gazzetta dello Sport.