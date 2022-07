Repubblica – Inter brucia 10mln al mese, Zhang ha caricato debiti per 700mln. E non ha più…

Una situazione economico-finanziaria non facile, quella dell'Inter e testimoniata anche dal mancato arrivo di Gleison Bremer

Una situazione economico-finanziaria non facile, quella dell'Inter e testimoniata anche dal mancato arrivo di Gleison Bremer. Come riporta Repubblica, il club nerazzurro brucia cassa per 10 milioni al mese e nemmeno la situazione debitoria è rosea, anzi: