Prima da titolare con la maglia dell’Inter e primo gol per il giovane Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 ha siglato il primo gol in nerazzurro, su rigore al Genoa. Grande commozione per Esposito che ha ricevuto anche i complimenti del presidente Steven Zhang sui social: “Con il duro lavoro e il coraggio, una storia bellissima può nascere per un giovane”.