SM – Inter, prima l’Europa League poi il confronto con Conte. Zhang ha le idee chiare sul futuro

L’Inter domani sera sarà in campo per la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar. Oggi a Dusseldorf, dove è in ritiro la squadra nerazzurra, sono arrivati anche il presidente Steven Zhang accompagnato dagli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello, dal ds Piero Ausilio e dal vice ds Dario Baccin.La dirigenza ribadirà alla squadra l’importanza della gara, a fine stagione ci saranno poi da trattare alcune temi importanti.

“Da un lato il sogno Europa League da alimentare e cullare il più possibile poi, a bocce ferme, il tanto atteso faccia a faccia con Antonio Conte. Sono giorni intensi e decisivi quelli che attendono Zhang e l’Inter. Dopo il clamoroso sfogo del tecnico post-Atalanta, urge un chiarimento per capire se ci sono le condizioni per andare avanti anche nella prossima stagione. A livello economico, la società vuole continuare a investire in maniera mirata nella squadra e crede nel lavoro del tecnico salentino in panchina, ma nel faccia a faccia che ci sarà (dopo il 21, giorno della finale di Europa League, si augurano tutti in casa nerazzurra) si proverà a mettere le basi per continuare insieme. Perché lo sfogo di Conte a fine campionato non è piaciuto a Suning, ma la bontà del suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”, sottolinea Sportmediaset.