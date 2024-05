"Giusto per fare un paragone, Elliott effettuò massicci versamenti nel Milan per 580 milioni, che si aggiunsero ai 180 non rimborsati da Li: quei 760 milioni rappresentarono l’esposizione del fondo di Singer, che nel 2022 valorizzò il club rossonero 1,2 miliardi all’atto della cessione a RedBird. Una cosa è certa: Oaktree non ha fretta e, a protezione dell’investimento, vuole fare le cose per bene in modo da portare l’Inter ad un livello successivo e poi uscirne a testa alta, con il maggior rendimento possibile", analizza il quotidiano.