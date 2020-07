Inter prima in Europa per crescita sui social. Zhang a caccia del main sponsor erede di Pirelli

L’impatto avuto da Inter Media House è stato importante. Venerdì scorso è stato presentato un nuovo progetto, relativo ai podcast, ma sono numerose le iniziative che hanno fatto crescere parecchio il club. “Kpmg ha premiato il club nerazzurro, solo lo scorso mese di maggio, come la società che a livello europeo maggiormente è cresciuta in termini di follower sulle molteplici piattaforme utilizzate: +232%”, analizza La Gazzetta dello Sport.

“Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Ma anche Weibo e Wechat per intercettare i tifosi asiatici, come impone la società ma soprattutto il mercato: in tutto 10 piattaforme globali per circa 20 mila contenuti esclusivi pubblicati all’anno. La finalità è evidente, i club inglesi hanno dettato la linea. La crescita del brand è la sfida più affascinante delle società di calcio per accrescere il valore del club tutto. E così i social diventano la via per fidelizzare il tifoso e soprattutto avvicinare sponsor, creare collaborazioni, in sostanza allargare la base di possibili ricavi. Su Facebook è stato appena raggiunto il traguardo dei 25 milioni di follower, con Twitter è stato inaugurato il programma Amplify: è un generatore di ricavi, che vengono appunto condivisi con il social. E così in futuro vedremo il marchio Inter accostato ad alcuni brand della moda o dell’automotive. È l’obiettivo indicato dalla proprietà, che ha riflessi pratici anche sulla vita sportiva. Un esempio? L’Inter è al lavoro per individuare il main sponsor del futuro, quello che dal 2021 sostituirà la storica partnership con Pirelli. E un brand diffuso su tutte le piattaforme potrà chiedere al prossimo compagno di viaggio un accordo più remunerativo”, spiega il quotidiano