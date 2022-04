Inter, Zhang a Torino per la Juve: “Ha parlato a Inzaghi e ai giocatori dirà…”

Tutta la vicinanza di Stevan Zhang all'Inter in questo momento decisivo della stagione: sarà a Torino per sostenere la squadra

Tutta la vicinanza di Stevan Zhang all'Inter in questo momento decisivo della stagione. Il presidente nerazzurro è accanto alla squadra ormai da mesi e sarà anche a Torino per dare la carica ai nerazzurri in vista del derby d'Italia , appuntamento cruciale nella corsa al prossimo scudetto. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport:

"Era tornato per stare accanto alla squadra in vista del primo trofeo della stagione e per il nuovo bond per mettere in sicurezza il club, ma poi non se n’è più andato. Steven Zhang ha deciso di essere più presente e di sostenere da vicino tecnico e squadra. Lo farà anche a Torino, nella pancia dell’Allianz Stadium. Il presidente nerazzurro darà la carica ai suoi ragazzi domani, dopo l’allenamento di rifinitura, prima del viaggio della squadra. Sa anche lui che il momento è decisivo, così dopo aver parlato a lungo nei giorni scorsi col tecnico Inzaghi, dirà due parole anche ai giocatori: sostegno e vicinanza, per puntare all’obiettivo più grande", si legge.