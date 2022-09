Ts – Zhang ha una missione non semplice: cessione dell’Inter appare sempre più inevitabile

Ieri mattina è andato in scena il CdA dell’Inter che ha presentato il bilancio consolidato per l’esercizio economico ’21-22. Il club nerazzurro per la stagione ’21-22 registra un passivo di 140 milioni. Come sottolinea Tuttosport, arrivano buone indicazioni per quanto concerne il fatturato. "Rispetto al bilancio precedente l’Inter ha registrato una crescita nei ricavi di circa 75 milioni (439,6 il totale per il ’21-22 contro i 364,7 dell’annata ’20-21). Dati che l’Inter confida di migliorare".