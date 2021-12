Zhang: “Inter, orgoglioso per quanto avete fatto”. Poi Marotta ha ribadito…

In conference call, il presidente nerazzurro ha voluto ringraziare i dirigenti e Simone Inzaghi per l grande lavoro fin qui svolto

Doveva tornare in Italia proprio in questi giorni, ma la risalita dei contagi ha bloccato in Cina Steven Zhang. Così il presidente nerazzurro ha optato per un brindisi in conference call. Come riporta Tuttosport, "il presidente ha esordito dicendosi dispiaciuto per non poter festeggiare il Natale insieme e poi si è soffermato sui ringraziamenti per il lavoro svolto da tutti per il conseguimento dei risultati raggiunti in questo 2021 da record".