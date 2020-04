Suning.com, dati ottimi sui ricavi. Zhang: “Pandemia stress test, ma l’abbiamo superato”

Negli scorsi giorni Suning.com ha pubblicato il risultato finanziario in merito ai ricavi dell’anno 2019, che ammontano a 35 miliardi euro (per tutti i dettagli in merito al resoconto clicca qui). Jindong Zhang, patron del colosso cinese proprietario dell’Inter, ha commentato così i numeri ottenuti dalla proprietà nonostante il complicato momento dovuto alla pandemia di Covid-19: “La pandemia è uno stress test per le capacità industriali di Suning e il coordinamento tra ecosistemi: e Suning ha superato il test”.