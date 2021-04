Sky – L’Inter attende il presidente Zhang. Arrivo previsto per giovedì

Il presidente dell'Inter dovrebbe rientrare in Italia nella giornata di giovedì per godersi dal vivo la volata scudetto

Dopo la vittoria col Verona, il traguardo scudetto è sempre più vicino per l'Inter. E per la volata finale ci sarà anche il presidente Steven Zhang , di ritorno dalla Cina.

Secondo quanto riportato da Sky Sport "Steven Zhang atteso giovedì a Milano. Il suo arrivo permetterà alla proprietà di stare vicina alla squadra, dovrà sistemare delle pendenze, delle difficoltà economiche da sistemare. Farà sapere qualcosa sia su versante societario con probabile ingresso di un fondo al posto di LionRock e poi coi progetti per il futuro, serviranno investimenti per mantenere sempre competitiva la squadra di Conte. Bisognerà capire che strada vorrà intraprendere Zhang che ha fatto di tutto per rimanere".