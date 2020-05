GdS – Zhang a Nanchino, si è messo in seconda fila ad osservare. Il rientro in Italia…

Steven Zhang aveva urlato il suo disappunto tramite social quando, agli inizi della pandemia in Italia la Lega Calcio aveva dato vita ad una serie di passi avanti e poi indietro che avevano fatto sbottare il club nerazzurro. Alla vigilia di Juve-Inter, con una gara in meno, visto il rinvio di quella con la Samp, i nerazzurri si erano visti prima rinviare la gara per assenza di pubblico. Poi si era tornati sulla decisione e si era scelto di giocare a porte chiuse.

Da allora non ci sono state più uscite particolari del presidente sui social che però ha fatto di tutto per dare una mano all’Italia e alla Cina impegnate con l’emergenza Coronavirus. “Poca voglia di intervenire: posizione di attesa, in fondo l’attenzione che aveva riservato alla questione Covid-19 – parsa a tutti in un primo momento eccessiva – s’è invece tristemente rivelata azzeccata. Zhang ha scelto la via del silenzio”, scrive La Gazzetta dello Sport.

Il presidente si trova a Nanchino e non è ancora stata fissata una rata di rientro in Italia. Ma “è in contatto costante con i dirigenti del club sulle questioni più urgenti, i budget da aggiornare a fronte della pandemia, le partnership da consolidare, il canale beneficenza sempre aperto e i dialoghi sulla parte sportiva, relativi alla politica e al campo. Insomma: Zhang non è sparito. S’è messo in seconda fila ad osservare. Tornerà a parlare e a farsi vedere/sentire sui social, ma non prima che la situazione del calcio nostrano si sarà definita una volta per tutte“.

