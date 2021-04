Torna Zhang, non sarà un Villa Bellini bis. Ma da quel summit è nata l’Inter dei record

L'arrivo del presidente dell'Inter sarà l'occasione per parlare del futuro, ma i toni saranno diversi dallo scorso agosto

Il presidente Steven Zhang torna in Italia nel momento decisivo. L'Inter si avvicina a passi veloci verso il traguardo e il numero uno nerazzurro non vuole di certo mancare all'appuntamento importante. Contestualmente il suo arrivo sarà l'occasione per definire il futuro del club e della squadra.