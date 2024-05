"Si parla anche di clausole ulteriori previste nel contratto di finanziamento stipulato 3 anni fa da Steven Zhang con il fondo californiano, tra le quali una partecipazione all’equity di Oaktree in caso di vendita del club, eventualità che non si è però mai verificata in questi anni. Zhang non sembra più avere molte carte a disposizione tranne che oggi, a sorpresa, non onori in zona Cesarini il prestito da 385 milioni. L’altra strada sarebbe quella di trattare con Oaktree e ottenere una dilazione di un anno della restituzione dei soldi, propedeutica alla cessione del club nerazzurro a una parte terza".