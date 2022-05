Ultimo allenamento di stagione per l’Inter, alla Pinetina c’è anche Zhang

Il presidente nerazzurro si è presentato nel ritiro nerazzurro per assistere alla seduta di rifinitura alla vigilia della gara con la Samp

L'Inter si allena alla Pinetina in vista dell'ultima gara dell'anno, quella contro la Sampdoria. Steven Zhangsi è presentato al centro di allenamento per seguire la seduta che precede la partita. Un ulteriore segno di vicinanza dimostrata a Inzaghi e ai suoi ragazzi che sono ancora in lotta per lo scudetto.