Zidane: “Conte dice di non lamentarci? Tutti vogliamo vincere. Isco al momento è con noi”

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida importantissima di domani sera contro l’Inter:

“Siamo pronti e preparati per questa partita. Mariano ha avuto problemi in passato, come sta ora e può sostituire Benzema? L’ha dimostrato la partita scorsa, eravamo felici: ha dato il massimo. Tutto qua. Senza Ramos ha perso 7 delle ultime partite in CL? Conosciamo la sua importanza, le statistiche sono fatte per essere smentite. Purtroppo è infortunato. Cercheremo di vincerla perché è come una finale. Conosciamo anche la classifica, sarà una partita difficile e ci sarà da soffrire. Abbiamo veramente voglia di prenderci i tre punti. Dalla finale vinta qui non sono cambiato. Non è cambiata la mia voglia di allenare e di vivere il calcio. Blocco dei giocatori? Nel calcio succede, questo è il calcio. Sono dei momenti in cui sei fortissimo, le cose ti sorridono sempre e a prescindere riesci ad alzarti. Ma ci sono momenti anche più complicati, come anche la situazione globale. I momenti complicati non riguardano solo noi, ma tutte le squadre. Contro l’Inter ci sono state delle difficoltà, ma queste sono normali e la squadra ha chiuso la partita in maniera positiva. Con il Villareal abbiamo pareggiato, questo può succedere. Non sono fatalista, cerchiamo di lavorare per migliorarci a livello difensivo e poi per cercare di segnare. Convincere Isco a rimanere? In questo momento Isco sta con noi.

Stagione particolare? Penso che dobbiamo vivere le cose per capirle: ci sono tantissime partite, ma sappiamo come abbiamo vissuto l’inizio della stagione senza preparazione. Quando noi parliamo siete qui per parlare di queste cose. Uno può pensare che lo spettacolo non sia lo stesso. Ognuno la pensa come vuole. Conte ha detto di non lamentarci troppo per le assenze? Tutti vogliamo vincere, non dobbiamo pensare al pareggio o a perdere. Per noi la cosa principale è dare tutto in campo e scendere in campo per vincerla. Ricordo di Conte giocatore? Era il mio capitano, ho vissuto tante cose con lui. In particolare non ti so dire, ho sempre avuto un buon rapporto con lui e ancora lo abbiamo. È un leader nato come lo era in campo. Isco-Eriksen? Non voglio entrare in questa cosa. Isco è un giocatore nostro fino a prova contraria, siamo contenti con lui.