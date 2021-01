Ziliani attacca dopo Cagliari-Milan: “Abisso sembra non conoscere il calcio perché…”

Non ha convinto nessuno la direzione di gara di Rosario Abisso in Cagliari-Milan. Il fischietto siciliano, incubo dei tifosi dell’Inter per alcuni precedenti, ha negato un rigore al Cagliari in un episodio praticamente identico a quello che ha portato al penalty per i rossoneri. Ne ha parlato anche Paolo Ziliani su Twitter: “In Serie A ci sono arbitri che sembrano non conoscere il gioco del calcio. Come Abisso. Se dai il rigore a Ibra non puoi non darlo a Sottil che sposta la palla e viene trascinato a terra da B.Diaz. E Romagnoli? Sarà squalificato (ingiustamente, come Leao) per un normale fallo”.