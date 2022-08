Adani: “Inter? Lecce non meritava di perdere. Partita risolta da un episodio”

Intervenuto durante la Bobo Tv, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Lecce: "L'Inter non ha fatto una bella partita, ha tirato poco in porta: invece il Lecce, se non para Handanovic, va in vantaggio nel secondo tempo. Inzaghi ha fatto una scelta, quella di presidiare l'area e buttare la palla dentro: se l'ultima palla non va in corner ma va in rimessa, la partita finisce. Negli ultimi 20' Falcone ha fatto parate incredibili, ma il Lecce non meritava di perdere.