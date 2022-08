In Svizzera – Akanji, Inter offre 10 mln. Borussia chiede 20 ma si farà perché…

Arrivano importanti novità dalla Svizzera sul futuro di Manuel Akanji, primo obiettivo per la difesa dell'Inter. Secondo quanto risulta al giornalista tedesco Andreas Böni, intervenuto a Blick Tv, il giocatore è al momento fuori rosa con il Borussia Dortmund e non prolungherà il suo contratto e nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi i contatti con l'Inter. L'ingaggio che potrebbe percepire non sarà meno di 6-7 milioni di euro lordi, la stessa cifra percepita in giallonero. L'ipotesi invece di un eventuale prolungamento di contratto per poi essere ceduto in prestito all'Inter non è, secondo Böni, realistica.