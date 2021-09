Allegri: “Ora la Champions, poi penseremo a raddrizzare il campionato. Con Spalletti…”

Il tecnico della Juve Allegri ha parlato dell’esordio stagionale in Europa e dell’avvio a rilento in campionato:

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Malmoe, il tecnico della Juve Allegri ha parlato dell’esordio stagionale in Europa e dell’avvio a rilento in campionato:

“Emozionato a tornare a fare parte della Champions. Dopo domani penseremo a raddrizzare il campionato. Bisogna rimanere sereni, abbiamo fatto a tratti delle buone partite e abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali. Sarà un campionato equilibrato, non c’è una squadra che ammazzerà il campionato. Ho preferito non rischiare i giocatori e lasciarli a casa a riposare. Chiariti con Spalletti? Ogni tanto con Luciano litighiamo da toscani, ma non è successo nulla”.