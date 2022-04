Bologna-Inter, Andreolli: “Ora bisogna azzerare, serve recuperare tutta la rosa”

Cosa deve fare l'Inter dopo questa brutta sconfitta?

Marco Andreolli ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna: "Una partita che sembrava essersi indirizzata su un binario diverso. Grande qualità e grande cattiveria hanno permesso di andare in vantaggio sviluppando un gioco di qualità. Il Bologna era in difficoltà e non siamo riusciti a fare il 2-0. Sull'1-1 la gara si è complicata, il Bologna ha creato poco. Dispiace per come è arrivata alla sconfitta. Non è finita qua, mancano 4 partite. Ora ancora di più bisogna provare a vincerle tutte, sperando che lì davanti qualcosa perdano per strada. L'amarezza c'è per non essere riusciti nel momento migliore a fare una partita diversa. Un po' di ansia e un po' di nervosismo hanno fatto il resto. Nel secondo tempo è mancata anche un po' di fortuna nel concludere a rete. Serve recuperare tutti i giocatori e avere tutta la rosa a disposizione. Bisogna azzerare. Questo campionato ci ha mostrato che i colpi di scena sono possibili. Dimarco? Tanta qualità in avanti, tanta generosità e tanta corsa. Uno dei più propositivi. Non è stato fortunatissimo nelle varie occasioni. Sul pareggio di Arnautovic si è vista una differenza di fisicità nell'area tra lui e Bastoni. A centrocampo è mancata qualche conclusione anche da fuori. La prova è stata comunque positiva".