Inter, Andreolli: “Recuperare tutti. Su Mkhitaryan mezzo fallo, gli arbitri dovrebbero…”

Marco Andreolli ha ribadito l'amarezza provata in casa Inter dopo il pareggio rimediato a Monza: "Ci sono grande delusione e grande rabbia per come è arrivato il pareggio. L'Inter ha fatto una partita di grande difficoltà. Il campo era pesante, il Monza è una squadra organizzata che gioca bene a calcio. L'Inter non è riuscita a fare il terzo gol e a chiudere la gara. L'episodio può sempre saltare fuori. Sono due punti persi che pesano. Si sono viste le energie spese contro il Napoli. L'Inter ha sofferto da squadra, è rimasta sempre lì. Dispiace per l'episodio finale. Bisognava a fare qualcosina in più soprattutto nella ripresa. Si vedeva che i giocatori erano stanchi. Troppi gol subiti in trasferta? Sul primo gol concesso è mancata attenzione. Bisognava cercare di portare a casa questi tre punti. L'atteggiamento era quello giusto. C'era voglia di sacrificarsi. Ci voleva un po' più di lucidità".

Gli episodi

"Su Mkhitaryan forse c'era anche un mezzo fallo. Quella palla, con la sua esperienza, andava gestita meglio. Se non chiudi prima la partita, succede questo. Prestazione assolutamente positiva di Onana. Abbiamo visto tanti cambi obbligati per problemi che speriamo non siano troppo preoccupanti. Gosens e Asllani sono entrati in maniera positiva. Svista arbitrale? Gli arbitri dovrebbero far continuare l'azione, fischiando prima il Var non può più intervenire. Prossimi impegni? Non ci si ferma un attimo e non si può più sbagliare. Bisogna recuperare tutti", ha concluso Andreolli guardando già ai prossimi impegni.