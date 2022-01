Inter, Andreolli: “Vittoria del gruppo, dal primo all’ultimo. Così ancora più pazzesco”

L'ex giocatore nerazzurro ha esaltato la forza del gruppo

Marco Andreolli ha analizzato la prestazione dell'Inter, che ha vinto meritatamente la Supercoppa battendo la Juventus: "Non siamo riusciti a essere così incisivi nel secondo tempo, poi è arrivato quel gol incredibile di Sanchez. Vittoria meritata. Trovo che sia costante la crescita mentale di questa squadra e la finale di questa sera è una riprova di questo. E' la vittoria del gruppo, dal primo all'ultimo. Nessuno si deve sentire escluso. E' stata la vittoria di tutti. Chi è entrato dalla panchina è risultato decisivo stasera. Sono tanti i giocatori di spessore non solo tecnico ma anche umano come Sanchez. Sanno aspettare, sedersi in panchina ed essere importanti in campo per il gruppo con la loro esperienza. Sanchez stasera lo ha dimostrato. Vincere in questa maniera è ancora più pazzesco. Il calcio ci sorprende sempre, stavolta è andata nel migliore dei modi. Non c'è stata partita. Meglio che non si sia andati ai rigori. Il gol di Sanchez è un gol di rapina, da attaccante vero".