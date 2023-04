Bastoni aspetta chiamata Inter: “Sensazione è che si possa chiudere a questa cifra”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Alessandro Bastoni. Il centrale è in scadenza nel 2024 e il club è al lavoro per rinnovare il suo contratto per evitare un altro caso Skriniar. E, come riporta Calciomercato.com, l'Inter prosegue con fiducia la trattativa, forte anche della volontà del classe '99 di restare a Milano.