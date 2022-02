Blessin: “Inter grandissima squadra. Ecco cosa voglio dai giocatori. Loro…”

Le parole del tecnico del Genoa alla vigilia della gara contro l'Inter

Alla vigilia di Genoa-Inter, Alexander Blessin è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni del tecnico: "E' un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l'Inter. E' una bella sensazione giocare contro una squadra veramente forte. La salvezza? Ci crediamo. Tutti noi ci crediamo. L’Inter ha perso l’ultima partita in campionato e non sarà facile. Loro vorranno vincere e questo non è sicuramente un vantaggio quando incontri una squadra del genere in quella situazione. L’Inter avrà possesso di palla, ha individualità sarà importante essere aggressivi e di metterli in difficoltà. Loro hanno tanta qualità".