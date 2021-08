Bologna-Ternana, Mihajlovic: “Abbiamo fatto una brutta figura, c’è da chiedere…”

Le parole del tecnico al termine della gara di Coppa Italia tra Bologna-Ternana

Non usa giri di parole Sinisa Mihajlovic per commentare la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Ternana. Il tecnico del Bologna ha voluto chiedere scusa ai tifosi al termine della gara: "Abbiamo fatto una brutta figura tutti, c'è da chiedere scusa ai tifosi e alla società".