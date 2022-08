Brambati: “Inzaghi avrebbe dovuto fare un po’ di autocritica. Se quest’anno l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche dell'Inter. l'ex giocatote è tornato sulla scorsa stagione e non ha risparmiato critiche nei confronti di Simone Inzaghi. "Io credo che l’Inter l’anno scorso fosse la più accreditata a vincere lo scudetto, quindi Inzaghi avrebbe dovuto fare un po’ di autocritica. Se quest’anno l’Inter è favorita significa che la vincente della scorsa stagione non fosse così di alto livello. Non possono essere abbastanza la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, anche considerando che in questi anni sta mancando alla Juventus”.