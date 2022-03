Inter, Bremer prima scelta sul mercato: “Questi suoi numeri sono da Oscar”

La priorità di mercato in casa Inter per la difesa risponde al nome di Gleison Bremer: ecco i suoi impressionanti numeri stagionali

La priorità di mercato in casa Inter per la difesa risponde al nome di Gleison Bremer. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro in vista dell’estate, ma serviranno almeno 30 milioni di euro per convincere il Torino a lasciar partire il brasiliano. Sulle sue prestazioni stagionali si è focalizzato oggi Tuttosport: “I numeri di Bremer sono da Oscar: nessuno recupera più palloni agli attaccanti avversari in campionato (353) e in pochi tra i colleghi hanno un simile physique du role in area di rigore, questo giustifica perché il brasiliano abbia una fila lunga così di corteggiatori che comprende le tre grandi del nostro calcio (Juve, Inter e Milan) e molte tra le big di Premier (su tutte il Tottenham di Antonio Conte ).