Cagni: “Conte? O gli dai quello che vuole o se ne va. Lautaro non mi piace”

Le parole dell'allenatore: "L'episodio con Lautaro è giusto, gli ha detto anche poco. Aveva ragione. Lautaro è fortissimo ma non è il mio attaccante"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni, allenatore, ha detto la sua in merito al battibecco di ieri sera tra Lautaro Martinez e Antonio Conte, chiarito immediatamente dopo la partita: "L'episodio con Lautaro è giusto, gli ha detto anche poco. Aveva ragione. Lautaro è fortissimo ma non è il mio attaccante. Non mi piace, è giovane ma non ci vedo il grande campione. Per il resto o gli dai quello che vuole, o Conte se ne va. Se vuoi vincere, devi dargli certe cose, sennò va da qualche altra parte. Non so cosa succederà all'Inter ora, solo loro sanno la verità. Trovare un'altra società oggi in Europa che ha le capacità economiche per fare quello che vuoi tu è molto complicato".