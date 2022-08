Caressa: “Dimarco mi è piaciuto a Lecce. Serie A fantastica, per me ci saranno degli spareggi”

"A Lecce nell'Inter mi sono piaciuti sia Dimarco che Dumfries. L'olandese ha avuto il merito di fare gol, che non è mai facile, e di conseguenza finisce nella mia top XI della prima giornata di campionato. Quest'anno occhio anche a Napoli e Lazio, che vanno messe di diritto (tra le più forti, ndr). Sono tornate le sette sorelle e secondo me questo sarà un campionato fantastico. Col ritorno degli spareggi, poi, potrebbe essere bellissimo. Secondo me qualche spareggio uscirà fuori, visto che sarà un campionato molto equilibrato".